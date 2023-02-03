НБА. «Бостон» примет «Финикс», «Индиана» сыграет с «Сакраменто» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей арене «Финикс», «Индиана» дома против «Сакраменто» попытается прервать серию из 4 поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Портленд
Дата проведения
4 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Сакраменто
Дата проведения
4 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Шарлотт
Дата проведения
4 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Финикс
Дата проведения
4 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Орландо
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Торонто
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Филадельфия
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Юта – Атланта
Дата проведения
4 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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...Quo Vadis...
Как ни странно,

Бостон - Финикс интересно может быть.
Юта - Атланта - смотрибельно.)
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Light Yagami
"Индиана-Сакрамэнтоу" – тотал больше, и "Этланта" победка, двойник. Хочется еще зайти на тотал Лилларда, но тут я не холодной головой думаю, а чисто, как фэн, поэтому скипнул. Всем удачки!
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