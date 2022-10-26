«Ювентус» выбили из ЛЧ, «ПСЖ», «Челси» и еще 2 клуба вышли в плей-офф, Месси мчит к рекорду Роналду, УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА и другие новости

1. «Ювентус» прощается с Лигой чемпионов – после поражения от «Бенфики» (3:4) команда потеряла шансы выйти из группы. Туринцы уже к перерыву пропустили трижды (клубный антирекорд), теперь у них четыре поражения в пяти последних матчах ЛЧ. В плей-офф «Юве» не сыграет впервые за девять лет, хотя Массимилиано Аллегри провалом это не считает. Похоже, с ним солидарны и боссы клуба, так как отставка тренера в их планы не входит.

2. Волшебная «Бенфика» досрочно пробилась в 1/8 финала – в этом сезоне «орлы» вообще не знают поражений. Вторую путевку в плей-офф в этой группе гарантировал себе «ПСЖ», отгрузивший семь голов «Маккаби». Покуражились и Неймар, забивший 13-й гол в сезоне, и Мбаппе, набравший 2+2 по «гол+пас», и, конечно же, Лео Месси, который также дважды забил и дважды ассистировал. Аргентинцу осталось всего 11 мячей до исторического рекорда Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.

«Челси» вышел в плей-офф из группы E, обыграв «Зальцбург», фаворитом в борьбе за вторую путевку стал «Милан», разобравшийся с «Динамо» Загреб. «Боруссия» остановила «Ман Сити» и также обеспечила себе участие в 1/8 финала. Остальные результаты игрового дня смотрите здесь.

3. Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за интеграции новых регионов в российские лиги. Олег Матыцин назвал требования «старыми песнями», Дмитрий Свищев – «дешевым давлением и манипуляцией».

4. Игроков «МЮ» впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду, решение тренера вызвало уважение. Бан Криштиану, впрочем, закончился – он вернулся к тренировкам. Тренер «Юнайтед» доволен, что вопрос разрешен.

5. Трусова, Петросян, Самоделкина, Кондратюк и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Сочи.

6. Мособлсуд утвердил 9-летний срок в колонии для Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. В Белом доме заявили, что Джо Байден готов идти на крайние меры для возвращения баскетболистки. Сама американка шокирована, что получила такой серьезный срок «за преступление, в котором едва превысила допустимый показатель».

7. Даня Милохин сообщил, что покинул проект «Ледниковый период», в котором он выступал с Евгенией Медведевой. Блогер улетел в Дубай и отписался от Жени, а она от него. Для Авербуха уход Милохина стал шоком, депутат Терюшков считает, что от отъезда Дани только выиграли.

8. НХЛ. «Колорадо» одолел «Рейнджерс» (3:2 Б), Георгиев стал 1-й звездой с 44 сэйвами после 46 бросков и победы над бывшей командой в серии буллитов, Шестеркин – 2-я звезда с 42 сэйвами после 44 бросков. Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне и разделил лидерство в гонке снайперов. «Питтсбург» уступил «Калгари» (1:4), Малкин забросил 4-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Глава пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов отправится в российскую армию в рамках частичной мобилизации.

10. В КХЛ «Авангард» забросил 6 шайб «Барысу» и впервые за месяц выиграл два матча подряд. Найт сделал хет-трик, у Буше и Ткачева по 5 очков. «Сибирь» обыграла «Спартак» – это пятая победа за семь последних игр. Все результаты – здесь.

11. НБА. 37+11 Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Новым Орлеаном» и другие результаты.

12. Судья Фомина в нарушение правил поставила Валиевой 9,75 балла за два компонента на Гран-при России.

13. «Урал» и Остон Урунов расторгли контракт. Хавбек сыграл 80 минут в 3 матчах за клуб.

14. Хэмилтон запустил кинокомпанию. Она примет участие в создании фильма с Питтом и документальной картины о Льюисе.

15. Игрок «Амкала» Прокоп подписал контракт с «Ботевом» – профессиональным клубом из Болгарии

Цитаты дня

Вероника Степанова: «В Норвегии многие знают, что их самолеты не плюшевыми мишками забрасывали Триполи 11 лет назад. Но делают вид, что не помнят»

Елена Вяльбе: «Мы дождемся, когда не просто нам двери приоткроют, а еще будут извиняться перед нами. И уговаривать, чтобы мы приезжали на соревнования»

Дмитрий Губерниев: «Медведевой необходимо стать ведущей «Ледникового периода» и показать настоящее мастерство Загитовой и Щербаковой»

Мостовой о «Спартаке» 90-х: «Не понимаю хвастающихся чемпионствами. Против кого вы играли – «Луча»? Страна развалилась, а «Спартак» просто собрал лучших игроков»

«Химки» ответили на критику Собчак: «Православию более 2000 лет, а малохольной девице на 5-м десятке пора и честь знать. Языческая линия в публикациях западной сетки не свернет нас с пути»

Льюис Хэмилтон: «Каждый день жалею, что не смог сняться в «Топ Ган: Мэверик», но «Ф-1» превыше всего»