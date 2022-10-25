Депутат Свищев о требовании УАФ исключить Россию из ФИФА и УЕФА: «Кто они такие, чтобы это просить? Дешевое давление и манипуляция»

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Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на просьбу УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА из-за интеграции новых регионов в чемпионат России.

«Зачем давить на УЕФА и ФИФА, чтобы нас исключить. Кто они такие, чтобы это просить у них? Это неприемлемое высказывание.

Почему клубы и сборная должны страдать и не участвовать в международных соревнованиях? Все это дешевое давление и манипуляция», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

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