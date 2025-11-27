908-й гол Овечкина, новая победа «Спартака», «Арсенал» снес «Баварию», крах «Ливерпуля», покер Мбаппе, 9:0 в КХЛ и другие новости

1. В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» снова обыграл «Локомотив» (3:2) – у Романова две победы в двух матчах в роли и.о. главного тренера. ЦСКА, уступая 0:2 по сумме двух встреч, прошел «Динамо» Махачкала по пенальти (5:4) – Акинфеев сперва привез гол, а потом сделал решающий сэйв. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) – Кривцов в маске Человека-паука отпраздновал взятие ворот, получил желтую карточку и пропустит следующий матч. В 1/4 финала Пути регионов «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3).

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вступил в перепалку с фанатами «Спартака» после дерби. Полузащитнику показывали средние пальцы, а он вопрошал : «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь». Болельщики так ответили игроку на его кричалки, но потом извинились .

2. В FONBET КХЛ «Трактор» разгромил «Шанхай» (9:0), СКА победил «Северсталь» (6:4), «Динамо» Москва обыграло «Локомотив» (1:0), «Адмирал» победил «Амур» (4:1).

3. В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» нанес «Баварии» первое поражение в сезоне (3:1) и лидирует в таблице ! «Ливерпуль» позволил ПСВ разгромить себя дома (1:4) – 9-й проигрыш команды Слота за 12 последних матчей. «Реал» на выезде справился с «Олимпиакосом» (4:3) благодаря покеру Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» благодаря хет-трику Витиньи смог забить больше «Тоттенхэма» (5:3), «Интер» уступил «Атлетико» (1:2), пропустив на 93-й минуте. «Монако» Александра Головина поделил очки с «Пафосом» (2:2), «Кайрат» проиграл «Копенгагену» (2:3).

4. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» (4:3) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 908-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь .

5. Мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, тренирующейся у Евгения Плющенко, признана виновной в административном правонарушении, семью посетила комиссия по делам несовершеннолетних. Писали , что Ирина применяла физическую силу к дочери.

6. «Оклахома» выиграла 18 из 19 матчей в сезоне НБА после победы над «Миннесотой» (113:105), Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков. Результаты игрового дня – здесь .

7. Синдаров победил Вэй И на тай-брейке и выиграл Кубок мира по шахматам , Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и отобрался на турнир претендентов. 19-летний спортсмен из Узбекистана стал самым молодым в истории победителем Кубка мира.

8. В США дисквалифицировали обладателя титула «Самая сильная женщина мира» Джемми Букер, который оказался мужчиной.

9. Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи в 2026 году займет должность руководителя гоночной команды.

10. Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов создает свою медийную команду – «Союз». У нее будет символика СССР – Кремль, серп и молот, красно-белые цвета.

Цитаты дня:

Нугуманова о Костылевых: «Я видела, как мама неоднократно унижает Лену . Она била ее на моих глазах, я сразу шла к администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка»

Владислав Третьяк: «Пиво должно быть на стадионах . Лучше пусть люди выпьют там, чем в подворотне. Оно продается на всех аренах мира – как на футболе, так и на хоккее»

«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Мы готовы к беспрецедентным мерам ». Мамиашвили о переходах борцов в другие страны

«Не могу им доверять ». Норвежские лыжники Йенссен, Валнес и Эвенсен скептически высказались о допуске россиян из-за ситуации с допинг-тестами

Хабиб – Конору: «В моих реабилитационных центрах в Дагестане прошли лечение 56 бывших наркоманов. Приезжай, здесь о тебе позаботятся »

Вратарь «Челси» Санчес о Ямале после 3:0 с «Барсой»: «Кукурелья держал его в кармане . Все хороши, пока не столкнутся с АПЛ»

Стэн Ван Ганди: «Никола Йокич, возможно, лучший игрок в истории НБА »