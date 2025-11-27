  • Спортс
  • 908-й гол Овечкина, новая победа «Спартака», «Арсенал» снес «Баварию», крах «Ливерпуля», покер Мбаппе, 9:0 в КХЛ и другие новости
1. В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» снова обыграл «Локомотив» (3:2) – у Романова две победы в двух матчах в роли и.о. главного тренера. ЦСКА, уступая 0:2 по сумме двух встреч, прошел «Динамо» Махачкала по пенальти (5:4) – Акинфеев сперва привез гол, а потом сделал решающий сэйв. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) – Кривцов в маске Человека-паука отпраздновал взятие ворот, получил желтую карточку и пропустит следующий матч. В 1/4 финала Пути регионов «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3).

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вступил в перепалку с фанатами «Спартака» после дерби. Полузащитнику показывали средние пальцы, а он вопрошал: «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь». Болельщики так ответили игроку на его кричалки, но потом извинились.

2. В FONBET КХЛ «Трактор» разгромил «Шанхай» (9:0), СКА победил «Северсталь» (6:4), «Динамо» Москва обыграло «Локомотив» (1:0), «Адмирал» победил «Амур» (4:1).

3. В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» нанес «Баварии» первое поражение в сезоне (3:1) и лидирует в таблице! «Ливерпуль» позволил ПСВ разгромить себя дома (1:4) – 9-й проигрыш команды Слота за 12 последних матчей. «Реал» на выезде справился с «Олимпиакосом» (4:3) благодаря покеру Килиана Мбаппе. 

«ПСЖ» благодаря хет-трику Витиньи смог забить больше «Тоттенхэма» (5:3), «Интер» уступил «Атлетико» (1:2), пропустив на 93-й минуте. «Монако» Александра Головина поделил очки с «Пафосом» (2:2), «Кайрат» проиграл «Копенгагену» (2:3).

4. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» (4:3) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 908-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь.

5. Мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, тренирующейся у Евгения Плющенко, признана виновной в административном правонарушении, семью посетила комиссия по делам несовершеннолетних. Писали, что Ирина применяла физическую силу к дочери.

6. «Оклахома» выиграла 18 из 19 матчей в сезоне НБА после победы над «Миннесотой» (113:105), Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков. Результаты игрового дня – здесь.

7. Синдаров победил Вэй И на тай-брейке и выиграл Кубок мира по шахматам, Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и отобрался на турнир претендентов. 19-летний спортсмен из Узбекистана стал самым молодым в истории победителем Кубка мира.

8. В США дисквалифицировали обладателя титула «Самая сильная женщина мира» Джемми Букер, который оказался мужчиной.

9. Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи в 2026 году займет должность руководителя гоночной команды.

10. Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов создает свою медийную команду – «Союз». У нее будет символика СССР – Кремль, серп и молот, красно-белые цвета.

Цитаты дня:

Нугуманова о Костылевых: «Я видела, как мама неоднократно унижает Лену. Она била ее на моих глазах, я сразу шла к администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка»

Владислав Третьяк: «Пиво должно быть на стадионах. Лучше пусть люди выпьют там, чем в подворотне. Оно продается на всех аренах мира – как на футболе, так и на хоккее»

«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Мы готовы к беспрецедентным мерам». Мамиашвили о переходах борцов в другие страны

«Не могу им доверять». Норвежские лыжники Йенссен, Валнес и Эвенсен скептически высказались о допуске россиян из-за ситуации с допинг-тестами

Хабиб – Конору: «В моих реабилитационных центрах в Дагестане прошли лечение 56 бывших наркоманов. Приезжай, здесь о тебе позаботятся»

Вратарь «Челси» Санчес о Ямале после 3:0 с «Барсой»: «Кукурелья держал его в кармане. Все хороши, пока не столкнутся с АПЛ»

Стэн Ван Ганди: «Никола Йокич, возможно, лучший игрок в истории НБА»

утренний дайджест
«Челси» разнес «Барсу», конфликт Плющенко и мамы Костылевой, Роналду отстранили на 1 матч, корзины жеребьевки ЧМ, Есипенко отобрался на турнир претендентов и другие новости
26 ноября, 06:30
Фиаско «МЮ» после красной Гуйе за пощечину одноклубнику, Туктамышева завершила карьеру, Ротенберг – тренер «России 25», Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» и другие новости
25 ноября, 06:10
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
24 ноября, 06:10
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
9 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
13 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
26 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
35 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
58 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
23 минуты назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
35 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
39 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
40 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
52 минуты назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
55 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
57 минут назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Анже», «Лион» принимает «Нант»
сегодня, 09:45
Сакки перед «Рома» – «Наполи»: «Конте и Гасперини – мастера своего дела. Я часто вижу в них себя»
сегодня, 09:40