Льюис Хэмилтон: «Каждый день жалею, что не смог сняться в «Топ Ган: Мэверик», но «Ф-1» превыше всего»

Пилот рассказал о несостоявшемся дебюте в кино.

Семикратный чемпион «Формулы-1» мог сыграть одну из второстепенных ролей в фильме «Топ Ган: Мэверик», но не смог выделить время из-за участия в гонках. Режиссер картины Джозеф Косински также снимет ленту о пилоте «Ф-1» с Брэдом Питтом в качестве главного актера и Хэмилтоном как сопродюсером и консультантом.

«На самом деле у меня уже был шанс поработать с Джо в «Топ Ган: Мэверик». Том [Круз] связал меня с ним по телефону, и Джо горы свернул, чтобы выделить для меня место в картине в роли одного из летчиков. Но я не смог, о чем каждый день жалею. Я стараюсь пользоваться такими шансами, но гоночный сезон по-прежнему превыше всего», – заявил Льюис.

Ранее Хэмилтон признавался, что ради участия в «Топ Ган: Мэверик» был готов взять любую роль: «Я могу просто подметать что-то, быть уборщиком на заднем плане».

Британец рассказал, собирается ли сниматься в фильмах в будущем:

«Я не планирую. Не могу сказать, что это невозможно, но в данный момент я с удовольствием набираюсь опыта за кулисами от Джо, команды сценаристов и Брэда.

Участие в съемках кажется мне чем-то захватывающим, это правда. Мне бы хотелось однажды попробовать, но я хорошо понимаю, что необходимы десять тысяч часов работы, чтобы освоить какое-то дело.

Я очень упрямый. Если я чем-то занимаюсь, то хочу делать это очень хорошо. Не обязательно быть лучшим во всем, однако актерская игра – это упорный труд. Не хочу быть одним из тех селебрити, которые просто начинают заниматься чем-то другим и считают, что легко добьются успеха».

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