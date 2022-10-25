«ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Еще три клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира сыграют , и «Боруссия» Дортмунд.

«Парижане» разгромили «Маккаби» (7:2) в 5-м туре группового этапа, а португальцы обыграли «Ювентус» (4:3).

Обе команды набрали по 11 очков в квартете H и прошли в следующий раунд. «Ювентус» (3 балла) и «Маккаби» (3) разыграют место в плей-офф Лиги Европы.

«Боруссия» сыграла вничью с «Манчестере Сити» (0:0) и со второго места, набрав 8 очков, вышла в плей-офф из группы G.

«Сити» занял первое место с 11 баллами благодаря победе и ничьей в играх с немцами. А уже не будет ниже «Севильи» (5 очков) благодаря победе и ничьей в очных матчах.