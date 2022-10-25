Судья Фомина в нарушение правил поставила Валиевой 9,75 балла за два компонента на Гран-при России. Летом она не сдала норматив ISU на повышение квалификации

Судья Елена Фомина в нарушение правил поставила фигуристке 9,75 балла за два компонента в произвольной программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Фомина поставила Валиевой 9,75 балла за композицию и представление.

Однако согласно правилам максимальная оценка за компоненты, если спортсменка допустила серьезную ошибку в программе (например, падение – Валиева упала с четверного тулупа) не может быть выше 9,50 – именно такие баллы выставили все остальные судьи.

При этом даже оценка 9,50 возможна только при определенных условиях: если была допущена только одна ошибка и эта ошибка имеет минимальное влияние на целостность программы, а вся программа должна быть исполнена на оценку «Превосходно».

На общий балл за программу оценки Фоминой не повлияли – средняя оценка за каждый компонент все равно составила 9,50 балла.

Валиева стала второй в произвольной программе, но по сумме двух программ выиграла этап, опередив Софью Акатьеву.

Фомина работала судьей в женской произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Летом стало известно, что она не сдала норматив для повышения квалификации на семинаре ISU.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

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