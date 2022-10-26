Ничушкин забил 7-й гол в сезоне. Он делит лидерство в гонках снайперов и бомбардиров НХЛ

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 Б).

Россиянин продлил результативную серию (7+5) со старта сезона до 7 игр.

С 7 шайбами Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов с Андреем Свечниковым («Каролина») и Стивеном Стэмкосом («Тампа»).

Также с 12 очками нападающий «Эвеланш» делит лидерство в гонке бомбардиров с Артемием Панариным («Рейнджерс»), Давидом Пастрняком («Бостон») и Йеспером Браттом («Нью-Джерси»).

Сегодня за 21:07 (3:39 – в большинстве, 3:10 – в меньшинстве) у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные