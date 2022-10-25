Роналду вернулся к тренировкам в составе «МЮ» после отстранения
Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед» после отстранения.
Сегодня команда Эрика тен Хага провела занятие в рамках подготовки к матчу группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».
Пресс-служба «Ман Юнайтед» опубликовала фотографии с этой тренировки. На нескольких снимках видно, что Роналду работал в общей группе.
Фото: manutd.com
Напомним, Криштиану отказался выходить на замену в концовке матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ, после чего отправился в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка.
Потом «МЮ» объявил, что Роналду не будет в заявке на матч против «Челси». Также форвард был отстранен от тренировок с командой.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шерифом» в четверг, 27 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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