Игроков «МЮ» впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду. Это решение вызвало уважение

Игроков «Ман Юнайтед» впечатлило, что Эрик тен Хаг отстранил .

Как пишет Manchester Evening News, в раздевалке положительно восприняли решение тренера, который отстранил 37-летнего форварда от тренировок с командой за отказ от выхода на замену в матче против «Тоттенхэма» (2:0), а также не включил его в заявку на игру против «Челси» (1:1).

Источники, близкие к раздевалке «Ман Юнайтед», сообщают, что игроков впечатлили деликатные, но властные действия тен Хага, который в интервью подчеркивал, что у Роналду есть шанс вернуться в команду, и настаивал, что Криштиану остается важным игроком для «МЮ».

Отмечается, что такой подход тен Хага вызвал уважение в команде. Игроки с удовольствием работают под руководством тренера.

Напомним, сегодня Роналду может вернуться к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед», если их с тен Хагом разговор пройдет хорошо.