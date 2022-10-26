«Ювентус» проиграл 4 из 5 последних матчей ЛЧ, за 7 игр – 1 победа
«Ювентус» уступил почти во всех матчах Лиги чемпионов-2022/23.
Команда тренера Массимилиано Аллегри проиграла «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратила шансы на выход в 1/8 финала.
Таким образом, туринцы потерпели 4 поражения в 5 матчах. Разница голов в этих играх – 8:11.
В 6-м туре «бьянконери» предстоит провести домашний матч с «ПСЖ».
С учетом прошлого сезона «Ювентус» выиграл 1 из 7 последних матчей в ЛЧ – в 1/8 финала были ничья и поражение от «Вильярреала».
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
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