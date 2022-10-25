Игрок «Амкала» Прокоп подписал контракт с «Ботевом» – профессиональным клубом из Болгарии

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Хавбек «Амкала» Михаил Прокопьев продолжит карьеру в профессиональном клубе.

Контракт с 20-летним полузащитником подписал «Ботев» из Пловдива.

Месяц назад футболист получил приглашение пройти просмотр в болгарской команде.

Сегодня «Ботев» объявил, что просмотр Прокопа прошел успешно, поэтому ему был предложен контракт.

Прокопьев – воспитанник академии «Зенита». На молодежном уровне он также играл за «Строгино».

В медийном футболе хавбек представлял «На Спорте», 2Drots и «Амкал». В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.

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