У Месси 23 (11+12) очка в 16 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Он дважды забил «Маккаби» и сделал два ассиста

забил 10-й и 11-й голы в сезоне.

Нападающий открыл счет на 19-й минуте матча с в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, первый тайм), а на 44-й минуте оформил дубль.

На 35-й минуте Месси отметился голевой передачей на Неймара.

Аргентинец проводит 16-й матч за парижский клуб в этом сезоне. Всего на его счету теперь 22 (11+11) очка по системе «гол+пас».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.