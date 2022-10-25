У Месси 23 (11+12) очка в 16 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Он дважды забил «Маккаби» и сделал два ассиста
Лионель Месси забил 10-й и 11-й голы в сезоне.
Нападающий «ПСЖ» открыл счет на 19-й минуте матча с «Маккаби» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, первый тайм), а на 44-й минуте оформил дубль.
На 35-й минуте Месси отметился голевой передачей на Неймара.
Аргентинец проводит 16-й матч за парижский клуб в этом сезоне. Всего на его счету теперь 22 (11+11) очка по системе «гол+пас».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Комментарии