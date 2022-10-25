Дмитрий Губерниев: «Медведевой необходимо стать ведущей «Ледникового периода» и показать настоящее мастерство Загитовой и Щербаковой»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что двукратная чемпионка мира должна стать ведущей «Ледникового периода» после ухода своего партнера из проекта.

«Медведева осталась одна, и теперь ей необходимо стать ведущей проекта и показать настоящее мастерство ведения и , потому что в этом смысле Медведева, с моей точки зрения, опытнее и мастеровитее. Она блестяще справится со своей ролью», – сказал Губерниев.

«Было бы здорово поставить меня в пару с Евгенией Медведевой. Первый канал и все телезрители страны мечтали бы об этом. Только поскольку я сотрудник холдинга телеканала «Россия» в первую очередь, мое участие в проекте невозможно

Как относится к решению Милохина? Ну, ему перестало это быть интересным, и он ушел. Что тут обсуждать? Мне кажется, что телезрители, страна и Медведева переживут это», – добавил он.

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»