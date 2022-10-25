Дмитрий Губерниев: «Медведевой необходимо стать ведущей «Ледникового периода» и показать настоящее мастерство Загитовой и Щербаковой»

Теги телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева должна стать ведущей «Ледникового периода» после ухода своего партнера Дани Милохина из проекта.

«Медведева осталась одна, и теперь ей необходимо стать ведущей проекта и показать настоящее мастерство ведения Алине Загитовой и Анне Щербаковой, потому что в этом смысле Медведева, с моей точки зрения, опытнее и мастеровитее. Она блестяще справится со своей ролью», – сказал Губерниев.

«Было бы здорово поставить меня в пару с Евгенией Медведевой. Первый канал и все телезрители страны мечтали бы об этом. Только поскольку я сотрудник холдинга телеканала «Россия» в первую очередь, мое участие в проекте невозможно

Как относится к решению Милохина? Ну, ему перестало это быть интересным, и он ушел. Что тут обсуждать? Мне кажется, что телезрители, страна и Медведева переживут это», – добавил он.

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»

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