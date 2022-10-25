Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Зальцбурга», «Ювентус» сыграет с «Бенфикой», «Милан» против «Динамо» Загреб, «ПСЖ» примет «Маккаби»

сыграет в гостях с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа чемпионов.

встретится на выезде с «Бенфикой», – с «РБ Лейпциг», «Милан» – с загребским «Динамо», дортмундская будет противостоять «Манчестер Сити», «ПСЖ» примет «Маккаби».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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