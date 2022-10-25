Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Зальцбурга», «Ювентус» сыграет с «Бенфикой», «Милан» против «Динамо» Загреб, «ПСЖ» примет «Маккаби»

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«Челси» сыграет в гостях с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» встретится на выезде с «Бенфикой», «Реал» – с «РБ Лейпциг», «Милан» – с загребским «Динамо», дортмундская «Боруссия» будет противостоять «Манчестер Сити», «ПСЖ» примет «Маккаби».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа Е

Ред Булл Австрия – Челси Англия
Дата проведения
25 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Загреб Хорватия – Милан Италия
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Селтик Шотландия – Шахтер Украина
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Севилья Испания – Копенгаген Дания
Дата проведения
25 октября, 19.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д Германия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Бенфика Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ Франция – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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