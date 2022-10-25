Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Зальцбурга», «Ювентус» сыграет с «Бенфикой», «Милан» против «Динамо» Загреб, «ПСЖ» примет «Маккаби»
«Челси» сыграет в гостях с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» встретится на выезде с «Бенфикой», «Реал» – с «РБ Лейпциг», «Милан» – с загребским «Динамо», дортмундская «Боруссия» будет противостоять «Манчестер Сити», «ПСЖ» примет «Маккаби».
5-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 25 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Максимир»
Группа F
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
Группа G
- Дата проведения
- 25 октября, 19.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа H
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии