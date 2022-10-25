Елена Вяльбе: «Мы дождемся, когда не просто нам двери приоткроют, а еще будут извиняться перед нами. И уговаривать, чтобы мы приезжали на соревнования»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.

– Елена Валерьевна, мы видели несколько высказываний разных зарубежных спортсменов. Одни очень довольны тем, что русских не будет на крупных соревнованиях, а вот Клэбо говорит, что расстроен отсутствием россиян. Вы не видели такую информацию?

– Да, он писал, что у него мотивация пропала, не будет конкуренции. Ну, не знаю. Я уже никому не верю. Потому что они все такие двуличные, лицемеры, все потом говорят по-другому, голосуют по-третьему. Поэтому я им никому не верю.

Честно скажу, мне вообще плевать, что там будет происходить, есть у них мотивация, интересно там будет, неинтересно, будут они отменять Кубки мира или не будут. Потому что ситуация на самом деле в Европе сложная с экономической, с энергетической точки зрения, денег нет и т. д. Вообще ничего не интересует. Пусть они делают, что хотят.

– Вы сейчас сказали про лицемерие. В свое время вы очень жестко прошлись по Томасу Баху и Международному олимпийскому комитету. Такое впечатление, что FIS несамостоятельно действует.

– Это понятно. Потому что МОК всем присылает бумагу, в которой они пишут, что рекомендуют, и не просто рекомендуют, а настоятельно рекомендуют не допускать спортсменов из России. Все ясно и понятно. Я только не понимаю, при чем тут Международный олимпийский комитет, если речь идет не об Олимпийских играх.

– Чистая политика.

– Каждый должен заниматься своим делом. Они не занимаются своим делом. В любом случае, мы все равно дождемся, когда не просто нам двери приоткроют, а они еще будут извиняться перед нами. И уговаривать будут, чтобы мы все-таки приезжали на соревнования.

Я честно скажу, я возмущена до глубины души. Я не помню, чтобы американских спортсменов отстраняли от какого-либо уровня соревнований, когда они бомбили Югославию.

– И не только Югославию. А с Ираком они что сделали?

– И Ливия точно так же, и Сирия, – сказала Вяльбе.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

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