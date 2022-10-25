НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Далласом», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
Во вторник, 25 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.
«Новый Орлеан» сыграет с «Далласом» Луки Дончича, «Финикс» примет «Голден Стэйт» Стефена Карри.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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