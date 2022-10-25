НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Далласом», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

Теги результаты Даллас Детройт Голден Стэйт Клипперс Новый Орлеан Финикс НБА Вашингтон Оклахома-Сити Стефен Карри Лука Дончич Баскетбол

Во вторник, 25 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

«Новый Орлеан» сыграет с «Далласом» Луки Дончича, «Финикс» примет «Голден Стэйт» Стефена Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Детройт
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Клипперс
Дата проведения
26 октября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Финикс – Голден Стэйт
Дата проведения
26 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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