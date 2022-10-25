«Авангард» впервые за месяц выиграл два матча подряд. Обыграны «Северсталь» (4:3) и «Барыс» (6:0)

«Авангард» впервые за месяц победил в двух матчах подряд.

Команда тренера одержала крупную победу над (6:0) в игре Фонбет чемпионата . До этого «Авангард» переиграл «Северсталь» (4:3).

Омичи больше месяца не могли выиграть в двух играх кряду. Ранее это было зафиксировано 19 сентября с «Трактором» (3:1) и 21 сентября с «Сочи» (4:1).

После этого «ястребы» либо чередовали победы с поражениями, либо проигрывали несколько раз подряд.

Следующим соперником станет «Адмирал».