«Авангард» впервые за месяц выиграл два матча подряд. Обыграны «Северсталь» (4:3) и «Барыс» (6:0)
«Авангард» впервые за месяц победил в двух матчах подряд.
Команда тренера Михаила Кравеца одержала крупную победу над «Барысом» (6:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. До этого «Авангард» переиграл «Северсталь» (4:3).
Омичи больше месяца не могли выиграть в двух играх кряду. Ранее это было зафиксировано 19 сентября с «Трактором» (3:1) и 21 сентября с «Сочи» (4:1).
После этого «ястребы» либо чередовали победы с поражениями, либо проигрывали несколько раз подряд.
Следующим соперником «Авангарда» станет «Адмирал».
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