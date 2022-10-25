«Авангард» впервые за месяц выиграл два матча подряд. Обыграны «Северсталь» (4:3) и «Барыс» (6:0)

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«Авангард» впервые за месяц победил в двух матчах подряд.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала крупную победу над «Барысом» (6:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. До этого «Авангард» переиграл «Северсталь» (4:3).

Омичи больше месяца не могли выиграть в двух играх кряду. Ранее это было зафиксировано 19 сентября с «Трактором» (3:1) и 21 сентября с «Сочи» (4:1).

После этого «ястребы» либо чередовали победы с поражениями, либо проигрывали несколько раз подряд.

Следующим соперником «Авангарда» станет «Адмирал».

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