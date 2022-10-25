Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Для меня и для Медведевой это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал уход из шоу , где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Отчасти для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел.

Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако, Даня его совершил, он принял свое решение.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы Женя продолжила участие в проекте, потому что она хочет работать, хочет быть в проекте. Безусловно, это очень неприятный эпизод. Даня по прежнему остается для меня очень талантливым человеком, но такой поступок, конечно, не может красить его как личность.

Мы занимаемся вопросом поиска нового партнера. Сейчас принимается решение, в каком качестве Женя продолжит участие в проекте. Ищем, занимаемся поиском нового партнера», – сказал Авербух.