Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА. Причина – интеграция новых регионов в чемпионат России

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Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА.

Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», – написал Павелко. 

По словам Павелко, причина появления таких требований – интеграция новых регионов в чемпионат России.

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