Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА. Причина – интеграция новых регионов в чемпионат России

Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и .

Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

«УАФ направляет немедленное обращение в и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», – написал Павелко.

По словам Павелко, причина появления таких требований – интеграция новых регионов в чемпионат России.