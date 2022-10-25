Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА. Причина – интеграция новых регионов в чемпионат России
Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы Россию исключили из ФИФА и УЕФА.
Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.
«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», – написал Павелко.
По словам Павелко, причина появления таких требований – интеграция новых регионов в чемпионат России.
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