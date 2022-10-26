«Ювентус» не уволит Аллегри до ЧМ-2022. Боссы клуба оценят работу тренера во время паузы в Серии А (Николо Скира)
«Ювентус» не уволит Массимилиано Аллегри после вылета из Лиги чемпионов.
Сегодня туринская команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, проиграв «Бенфике» в 5-м туре группового этапа (3:4).
Главный тренер «бьянконери» не уйдет в отставку после этой неудачи, сообщает Николо Скира. Руководство клуба также не планирует увольнять специалиста – по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время перерыва в чемпионате боссы «Юве» дадут первоначальную оценку работе тренера.
Следующий матч «Ювентус» проведет 29 октября – против «Лечче» в Серии А.
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