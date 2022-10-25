Хэмилтон запустил кинокомпанию. Она примет участие в создании фильма с Питтом и документальной картины о Льюисе
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон создал кинокомпанию Dawn Apollo Films вместе с своим менеджером Пенни Тоу.
Фирма присоединится к двум проектам, с которыми связан Хэмилтон: художественным фильмом о возрастном пилоте «Ф-1» с участием Брэда Питта (Льюис будет сопродюсером и консультантом) и документальной картиной о самом британце.
«Цель – рассказывать истории, которые оказывают влияние, и в конечном итоге вдохновлять людей посредством кино. Большое внимание в новой компании будет уделяться социальным воздействиям, их причинам и обществу. Для меня это очень важно», – признался гонщик «Мерседеса».
Хэмилтон также сообщил, когда выйдет документальный фильм о нем:
«Вероятнее всего, в конце 2023 года или в начале 2024-го».
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