Аллегри после невыхода «Ювентуса» в плей-офф ЛЧ: «Не считаю это провалом. В футболе случаются поражения, нам жаль»

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Массимилиано Аллегри не считает провалом невыход «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов.

Туринцы в гостях проиграли «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратили шансы на 1/8 финала.

«Я не считаю это провалом. В футболе случаются поражения. Нам жаль, мы злимся.

Команда хорошо играла в конце матча, так что это не вопрос физической формы. Нам надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Юве».

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ

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