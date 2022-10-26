Бриттни Грайнер: «Получила 9 лет за преступление, в котором я едва превысила допустимый показатель»

Сегодня Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для Бриттни Грайнер.

В рамках судебного слушания американская баскетболистка выступила с просьбой уменьшить срок ее заключения.

«Это был очень болезненный опыт. Я долго ждала первого заседания суда и получила девять лет за преступление, в котором я едва превысила допустимый показатель. Мне не понятно решение первого суда дать на год меньше максимума, когда я здесь уже почти 8 месяцев, а люди с более тяжкими преступлениями получили меньше, чем дали мне.

Я очень надеюсь, что суд изменит этот приговор, потому что это было крайне тяжело и очень сильно повлияло на мою психику. Я находилась вдали от членов моей семьи и не могла общаться с ними», – заявила Грайнер.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Однако в результате рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки защите не удалось добиться уменьшения срока.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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