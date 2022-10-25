НХЛ. «Рейнджерс» против «Колорадо», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Калгари» играет с «Питтсбургом»
«Рейнджерс» сыграют с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Калгари» принимает «Питтсбург», «Монреаль» встретится с «Миннесотой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 26 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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