НХЛ. «Рейнджерс» против «Колорадо», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Калгари» играет с «Питтсбургом»

сыграют с в матче регулярного чемпионата НХЛ.

в гостях у «Лос-Анджелеса», «Калгари» принимает , встретится с «Миннесотой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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