Глава пресс-службы «Балтики» мобилизован: «Готовлюсь к убытию в войска. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Политика Спорт-Экспресс Сергей Кандалов Футбол

Сотрудник «Балтики» отправится в российскую армию в рамках частичной мобилизации.

Руководитель пресс-службы клуба из Калининграда рассказал о дате отбытия в армию.

«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил.

В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти», – сказал Сергей Кандалов.

21 октября он сообщил, что получил повестку в военкомат.

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