Роналду и тен Хаг не выясняли отношения сегодня, они были в постоянном диалоге на выходных. Тренер рад решению вопроса
Стали известны детали возвращения Криштиану Роналду к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
37-летний португалец ранее отказался выйти на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» и досрочно покинул стадион. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг отстранил форварда от работы с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Клуб также оштрафовал игрока.
Сегодня Криштиану вернулся к тренировкам в составе «Юнайтед». Он будет в заявке «МЮ» на матч Лиги Европы с «Шерифом».
По информации ESPN, сегодня у Роналду и тен Хага не было серьезного разговора с выяснением отношений на клубной базе. Футболист и тренер были в постоянном диалоге на выходных.
Тренер рад, что вопрос с Роналду был решен, и теперь оба хотят двигаться дальше.
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