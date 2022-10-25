Стали известны детали возвращения к тренировкам с .

37-летний португалец ранее отказался выйти на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» и досрочно покинул стадион. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг отстранил форварда от работы с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Клуб также оштрафовал игрока.

Сегодня Криштиану вернулся к тренировкам в составе «Юнайтед». Он будет в заявке «МЮ» на матч Лиги Европы с «Шерифом».

По информации ESPN, сегодня у Роналду и тен Хага не было серьезного разговора с выяснением отношений на клубной базе. Футболист и тренер были в постоянном диалоге на выходных.

Тренер рад, что вопрос с Роналду был решен, и теперь оба хотят двигаться дальше.