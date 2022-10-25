Трусова, Петросян, Самоделкина, Кондратюк, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Сочи
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников второго этапа Гран-при России в Сочи.
Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.
Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.
Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Александра Буторина – Никита Сборик, Александра Прокопец – Александр Васькович, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
Соревнования пройдут с 28 по 30 октября.
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