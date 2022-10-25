Трусова, Петросян, Самоделкина, Кондратюк, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Сочи

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников второго этапа Гран-при России в Сочи. 

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова. 

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков. 

Пары: Карина АкоповаНикита Рахманин, Александра БойковаДмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков,  Майя Шегай – Игорь Шамшуров. 

Танцы на льду: Александра Буторина – Никита Сборик, Александра Прокопец – Александр Васькович, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Ирина ХавронинаДарио Чиризано, Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

Соревнования пройдут с 28 по 30 октября. 

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