Депутат Терюшков: «Уход Милохина – это моя победа! Теперь можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Первый канал должен транслировать государственный курс страны»

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на уход из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Уход Милохина – это моя победа! Теперь уже можно смотреть , но не на . Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием. Первый канал должен транслировать государственный курс страны. Развлекательные шоу не относятся к национальным приоритетам.

Милохин – просто персонаж шоу. Продюсеры его ввели, они же его и вывели. А мне хотелось бы видеть рядом с чемпионкой мира по фигурному катанию достойного партнера. Уж лучше катать одиночную программу, чем лишь бы с кем», – сказал Терюшков.

Милохин ушел из «Ледникового периода», в котором участвовал с Медведевой: «Если любви к делу нет, делать его нет смысла»

Депутат Терюшков о ледовых шоу: «Профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров»