«Ювентус» не вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2013/14

не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда тренера проиграла в гостях «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа.

Из группы H в 1/8 финала вышли «ПСЖ» и «Бенфика» – у них по 11 очков. «Юве» (3) и «Маккаби» (3) разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы. «Ювентус» в 6-м туре примет «ПСЖ», а «Маккаби» – «Бенфику».

Туринский клуб не смог пробиться в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2013/14. Тогда итальянцы при заняли третье место в группе с «Реалом», «Галатасараем» и «Копенгагеном».

Отметим, что в Лиге Европы «Юве» в том сезоне дошел до полуфинала, где был обыгран «Бенфикой» (2:1, 0:0).

Потом «бьянконери» дважды играли в финале Лиги чемпионов, но в обоих случаях уступили (2014/2015, 2016/2017).