«Сибирь» выиграла 5 из 7 последних игр. Сетдиков забил на 58-й минуте победный гол «Спартаку»

одержала пять побед в последних семи играх.

Команда тренера обыграла (4:3) в матче Фонбет чемпионата . Победную шайбу на 58-й минуте в третьем периоде забросил нападающий .

На этом отрезке новосибирский клуб также победил «Сочи» (3:0), «Трактор» (2:1 ОТ), московское «Динамо» (4:3 Б) и «Витязь» (4:3), а проиграл «Адмиралу» (2:4) и «Нефтехимику» (2:3).

На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 23 играх.