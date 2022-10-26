Белый дом: «Джо Байден готов идти на крайние меры, чтобы вернуть Бриттни Грайнер домой

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с Бриттни Грайнер.

Сегодня Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для американской баскетболистки. Таким образом, защите не удалось добиться смягчения приговора по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

«Нам известно, что Бриттни Грайнер по-прежнему будет незаконно удерживаться под стражей при невыносимых обстоятельствах. Сегодня ей пришлось пройти через еще одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни следует немедленно освободить.

В последние недели администрация президента продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть Бриттни домой. Также мы поддерживали и защищали других американцев, задержанных в России, в том числе еще одного незаконно задержанного Пола Уилана.

Президент продемонстрировал, что готов идти на крайние меры и принимать тяжелые решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делает его администрация в странах по всему миру.

Администрация поддерживает постоянный контакт с представителями семей задержанных. Мы восхищаемся их мужеством перед лицом этих невообразимых обстоятельств», – говорится в заявлении Салливана.

Ожидается, что Байден примет участие в саммите лидеров G-20 в ноябре, на котором также будет присутствовать президент России Владимир Путин. Ранее Байден заявил, что готов обсудить с Путиным ситуацию с Грайнер.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет