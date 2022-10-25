«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» вышел в плей-офф .

Лондонский клуб на выезде обыграл (2:1) в 5-м туре группового этапа и гарантировал себе участие в 1/8 финала турнира.

Команда тренера набрала 10 очков и лидирует в квартете E.

«Зальцбург» имеет 6 очков и за тур до конца этой стадии уже не обгонит «Челси».

У и загребского по 4 балла. Команды сегодня сыграют друг с другом, и кто-то потеряет очки, поэтому обе команды не обгонят «Челси».

«Милан» при равенстве очков с «синими» уступит из-за двух поражений в очных матчах. «Динамо» теоретически может обогнать «Челси», если выиграет два оставшихся матча, причем у – с нужной разницей голов.