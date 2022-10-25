Милохин ушел из «Ледникового периода», в котором участвовал с Медведевой: «Если любви к делу нет, делать его нет смысла»

Блогер Даня Милохин сообщил, что покинул проект , в котором он выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«К сожалению, я покинул данное шоу. Я просто устал.

У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю.

Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете», – сказал Милохин.