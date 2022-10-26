Месси отстает от Роналду на 11 голов в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ – 129 против 140

приблизился к в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

35-летний аргентинец сделал дубль и отдал 2 результативных паса в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – «Маккаби» Хайфа (7:2).

Теперь на счету Месси 129 голов в Лиге чемпионов – он занимает второе место в истории по этому показателю.

Роналду по-прежнему лидирует, забив 140 мячей. Однако в этом сезоне форвард не сможет улучшить свою статистику – он с клубом выступает в Лиге Европы.

Третье место занимает форвард «Барселоны» – у него 91 гол. У Карима Бензема из «Реала» 86 мячей.