Месси отстает от Роналду на 11 голов в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ – 129 против 140
Лионель Месси приблизился к Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
35-летний аргентинец сделал дубль и отдал 2 результативных паса в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа (7:2).
Теперь на счету Месси 129 голов в Лиге чемпионов – он занимает второе место в истории по этому показателю.
Роналду по-прежнему лидирует, забив 140 мячей. Однако в этом сезоне форвард «Манчестер Юнайтед» не сможет улучшить свою статистику – он с клубом выступает в Лиге Европы.
Третье место занимает форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – у него 91 гол. У Карима Бензема из «Реала» 86 мячей.
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