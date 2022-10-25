Мостовой о «Спартаке» 1990-х: «Не понимаю хвастающихся чемпионствами. Где вы там играли? Против кого – «Луча»? Тогда страна развалилась, а «Спартак» просто собрал лучших игроков»

Экс-хавбек Александр Мостовой высказался о конкурентах клуба в 1990-х.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое: страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются: «Я шестикратный чемпион России». Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом, если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить.

Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем , , и Ловрена в «Спартак». Вы думаете, в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно не будут», – сказал Мостовой.