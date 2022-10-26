«Бенфика» не проигрывает при Шмидте – 16 побед, 4 ничьих. Лиссабонцы дважды обыграли «Ювентус»

«Бенфика» под руководством добилась 16-й победы за 20 матчей.

Лиссабонцы обыграли «Ювентус» (4:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий специалист возглавил португальскую команду в мае 2022 года. При нем она еще не проигрывала.

В текущем сезоне дважды обыграла , дважды сыграла вничью с «ПСЖ», победила «Порту». Всего у нее 16 побед и 4 ничьих.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ