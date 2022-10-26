«Бенфика» не проигрывает при Шмидте – 16 побед, 4 ничьих. Лиссабонцы дважды обыграли «Ювентус»
«Бенфика» под руководством Рогера Шмидта добилась 16-й победы за 20 матчей.
Лиссабонцы обыграли «Ювентус» (4:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Немецкий специалист возглавил португальскую команду в мае 2022 года. При нем она еще не проигрывала.
В текущем сезоне «Бенфика» дважды обыграла «Ювентус», дважды сыграла вничью с «ПСЖ», победила «Порту». Всего у нее 16 побед и 4 ничьих.
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
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