Мособлсуд утвердил 9-летний срок в колонии для Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков

Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, пишет «РИА Новости».

«Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего 6 лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России.

Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для нее значение», – прокомментировала решение суда адвокат Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Однако в результате рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки защите не удалось добиться уменьшения срока.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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