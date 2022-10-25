Найт сделал хет-трик в матче с «Барысом», у Буше и Ткачева по 5 очков. Звено организовало 7 из 10 голов «Авангарда» в двух последних играх

Нападающий «Авангарда» сделал хет-трик в матче с .

Омская команда обыграла клуб из Казахстана (6:0) в игре Фонбет чемпионата .

Партнеры Найта по звену – и Рид Буше – записали на свой счет по пять результативных очков в этой игре. Россиянин и американец забили по одному голу и сделали по четыре голевых передачи.

В одной голевой атаке из шести поучаствовали другие игры команды – Владимир Брюквин забил пятый гол с паса Александра Дергачева.

Первое звено также внесло вклад в победу команды в прошлом матче с «Северсталью» (4:3). Две шайбы в третьем периоде, в том числе победную, забросил Рид Буше.

Таким образом, хоккеиста этого звена принесли «ястребам» 7 из 10 голов в двух последних матчах.