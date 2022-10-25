Вероника Степанова: «В Норвегии многие знают, что их самолеты не плюшевыми мишками забрасывали Триполи 11 лет назад. Но делают вид, что не помнят»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта продлить отстранение россиян от международных стартов.

«Думаю, уже всем понятно, что за отстранение российских спортсменов борется маленькая кучка громких радикалов. Боссы федераций, самого Международного олимпийского комитета и «молчаливое большинство» решили подчиниться. Многие из них отлично понимают, что это ничем не оправданное, грубое лицемерие.

Специальные военные операции в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене…напомнить, кто их вел? В той же Норвегии очень многие отлично знают, что их самолеты отнюдь не плюшевыми мишками и конфетами забрасывали Триполи 11 лет назад. Но делают вид, что не знают, не помнят.

Но еще больше всех «участников процесса» в мировых лыжных гонках беспокоит другое. Нашим отстранением открыт такой «портал в неизвестность» — спортсменов, оказывается, можно убирать по политическим мотивам. Просто за то, что представляют страну, которая кому-то не нравится, и эти кто-то оказались у руля. Это само по себе странно, неправильно, пугает.

Вот вы, европейская компания в области спорта, вложили +100500 евро в бизнес в России, выстроили стратегию продвижения и развития — а у вас бац, поотрубали всех амбассадоров на ключевом рынке, отключили телевидение на миллионные аудитории. Будете вы продолжать в такой странный сектор вкладывать? Или переключитесь на теннисные ракетки или хоккейные клюшки, там хоть без политики? А в Китай будете вкладывать? Знаете, на Западе немало желающих отстранить и китайский спорт «за политику», – написала Степанова.