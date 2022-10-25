«Урал» и Урунов расторгли контракт. Хавбек сыграл 80 минут в 3 матчах за клуб

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«Урал» расторг контракт с полузащитником Остоном Уруновым.

Пресс-служба клуба сообщила, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Урунов присоединился к «Уралу» в начале сентября после расторжения контракта со «Спартаком».

21-летний полузащитник появился в составе клуба из Екатеринбурга в трех матчах – против «Торпедо» и «Локомотива» в Мир РПЛ, а также с ЦСКА в Фонбет Кубке России. В сумме он сыграл 80 минут за «Урал».

Статистику полузащитника сборной Узбекистана можно найти здесь

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