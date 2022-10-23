Чалов забил 10 голов за сезон в РПЛ 2-й раз в карьере. С 15 мячами в сезоне-2018/19 с он стал лучшим бомбардиром
Федор Чалов забил 10 голов в чемпионате за сезон второй раз в карьере.
В матче 14-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:1, второй тайм) нападающий ЦСКА открыл счет на 7-й минуте ударом пяткой с линии вратарской.
Впервые отметка в 10 голов покорилась форварду в сезоне-2018/19. Тогда он забил 15 мячей в 30 матчах Премьер-лиги и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
После этого Чалов в рамках национальных первенств забивал максимум восемь голов за сезон. Подробная статистика 24-летнего форварда – здесь.
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