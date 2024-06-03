Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня получил гражданство РФ (Sport24)
Украинец Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.
Об этом сообщает Sport24. Уроженец Кривого Рога выступает за самарские «Крылья Советов» с 2021 года.
Ранее полузащитник играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».
В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0).
Мне это один украинец рассказывал на чистом суржике.
Но в любом случае, если Дмитрию было важно получить гражданство РФ, и он его получил, то это повод его поздравить)
Ррррррлаааааанннндда
Но справедливости ради, он сейчас не осоо-то много за Крылья играет. В том сезоне вроде травма была. В этом - 15 матчей, но среднеигровое время - 28 минут. Сейчас он скорее запасной.