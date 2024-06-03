Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня получил гражданство РФ (Sport24)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Иванисеня Политика Футбол

Украинец Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.

Об этом сообщает Sport24. Уроженец Кривого Рога выступает за самарские «Крылья Советов» с 2021 года.

Ранее полузащитник играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0).

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Выбрал играть в футбол в России, а не общаться с представителями ТЦК в родном Кривом Роге. Не стану говорить, хорошо это или плохо. Это просто его выбор.
+49
-8
+41
Правильное решение
+41
-13
+28
У него дочь родилась в этом году, могу предположить, что в России, то есть россиянка. Вот и папа теперь с гражданством. Да и легионером считаться теперь не будет. Удачи ему, поменьше травм.
+22
-2
+20
Видос красавы состаривается всё лучше и лучше
+24
-10
+14
Ну правильно. Его же уже последовательно на бывшей родине успели: 1) объявить заложником, 2)объявить предателем, погнавшимся за деньгами, 3)выписать из украинцев с запретом осуществлять любую связанную с футболом деятельность на территории "страны".
+16
-4
+12
Ответ ZarvuR2020
Да видос, когда началась СВО, где украинские футболисты рассказывали, какая у них демократия
Если власть им не нравится, они легко её могут сменить.
Мне это один украинец рассказывал на чистом суржике.
+11
0
+11
Добро пожаловать в безопасный мир. Правильное решение. От зла уберёгся.
+10
-2
+8
Ответ sashka.loker
что за видос?
Да видос, когда началась СВО, где украинские футболисты рассказывали, какая у них демократия
+8
-2
+6
Сейчас все, кого там кошмарят, хотели бы оказаться на его месте. Но поздно. Нефиг было скакать.
+6
0
+6
Украинские мужчины, загнанные в свои квартиры ТЦКшниками, читают эту новость плачут и завидуют (
+5
0
+5
Когда пришёл 3 года назад, очень здорово вписался в команду, но потом сначала долго не играл из-за известных событий, потом понеслись травмы. Пока что непонятно, будут ли Крылья его продлевать. В опорной зоне у нас комплект основной есть, а ЦЗ Сеня, если мне память не изменяет, тыщу лет не играл.
Но в любом случае, если Дмитрию было важно получить гражданство РФ, и он его получил, то это повод его поздравить)
+4
0
+4
Сделал правильный выбор, сбежав из концлагеря своего землячка✊
+9
-5
+4
Это его выбор, который у любого жителя России нет причин не уважать. О таком же гражданстве России мечтают многие жители "этой территории", но их огородили колючей проволокой и не выпускают. Хорошо, что у Дмитрия получилось.
+8
-4
+4
Именно в этих комментах станет понятно, кто откуда, маски будут сброшены :)
+6
-2
+4
Ну получил и получил, его право.
+4
-1
+3
Ответ Н.Ф.
Если власть им не нравится, они легко её могут сменить. Мне это один украинец рассказывал на чистом суржике.
Получается, что пока нравится
+3
0
+3
Ответ Лига Мастеров
Ты уже на фронте ?
Судя по его истории комментов - это покоритель Верхнего Ларса. Потому что он раньше был русским и болельщиком "Локомотива", а потом облачился в белое пальто и перестал.
+2
0
+2
Ответ LoBrHa
иуда
Ты уже на фронте ?
+3
-1
+2
Ответ Архитектор Мендисабаль
И Иван, и Сеня, или кто-то один?
Трое. Дмитрий же первый получил
+1
0
+1
Красавчик поздравляю,на трибуне небось пердаки порвались.
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
Видос красавы состаривается всё лучше и лучше
что за видос?
+1
0
+1
Ответ Zakal
Красава мужик могу поздравить,исправил ошибку и теперь с правильным документом,Ррррррррлсссииия😍😍😍
Легендарный набор подписок на спортивном ресурсе))
Ррррррлаааааанннндда
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Выбрал играть в футбол в России, а не общаться с представителями ТЦК в родном Кривом Роге. Не стану говорить, хорошо это или плохо. Это просто его выбор.
А они по двое ходят, а то и больше, могут между собой поговорить)))
0
0
0
Ответ damondiamond
Димаисаша
тогда уж, Дмитрийисаша
0
0
0
Ответ Den Ma
Правильное решение
Правильное решение манкурта
0
0
0
Димаисаша
+1
-1
0
Ответ ZarvuR2020
Видос красавы состаривается всё лучше и лучше
Оооо, я уж и забыл про него...
+1
-1
0
Ответ Glukinho
судя по фамилии, там оба сразу получили, и Иван и Сеня
Какой-то аналог Энзли Мейтланда-Найлза :)
+1
-1
0
Нормально отношусь к любому украинцу, получающему паспорт РФ, если он законы и порядки страны не нарушает. Если Дмитро захотел стать Дмитрием - ради Бога.

Но справедливости ради, он сейчас не осоо-то много за Крылья играет. В том сезоне вроде травма была. В этом - 15 матчей, но среднеигровое время - 28 минут. Сейчас он скорее запасной.
0
0
0
Тимофеев-Ресовский от футбола.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий