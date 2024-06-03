Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня получил гражданство РФ (Sport24)

Украинец Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.

Об этом сообщает Sport24. Уроженец Кривого Рога выступает за самарские « » с 2021 года.

Ранее полузащитник играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».

В ноябре 2019 года провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0).