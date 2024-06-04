Конте обсудил с Лукаку возможный трансфер в «Наполи». Довбик – альтернативный вариант
Антонио Конте хочет видеть Ромелу Лукаку в «Наполи».
По информации Джанлуки Ди Марцио, будущий тренер неаполитанской команды уже связался с нападающим «Челси», чтобы обсудить возможный трансфер. Бельгиец считается фаворитом клуба на замену Виктору Осимхену, интерес к которому проявляет «Арсенал».
Ранее Конте работал с Лукаку в «Интере».
Альтернативным вариантом для «Наполи» является трансфер форварда «Жироны» Артема Довбика. Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, забив 24 гола.
Лукаку в сезоне-2023/24 играл за «Рому» на правах аренды. В 32 матчах Серии А он забил 13 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.