Конте обсудил с Лукаку возможный трансфер в «Наполи». Довбик – альтернативный вариант

Антонио Конте хочет видеть Ромелу Лукаку в «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, будущий тренер неаполитанской команды уже связался с нападающим « », чтобы обсудить возможный трансфер. Бельгиец считается фаворитом клуба на замену , интерес к которому проявляет « ».

Ранее Конте работал с Лукаку в «Интере».

Альтернативным вариантом для « » является трансфер форварда «Жироны» . Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, забив 24 гола.

Лукаку в сезоне-2023/24 играл за «Рому» на правах аренды. В 32 матчах Серии А он забил 13 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.