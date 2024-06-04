Конте обсудил с Лукаку возможный трансфер в «Наполи». Довбик – альтернативный вариант

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Жирона Артем Довбик Виктор Осимхен Футбол

Антонио Конте хочет видеть Ромелу Лукаку в «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, будущий тренер неаполитанской команды уже связался с нападающим «Челси», чтобы обсудить возможный трансфер. Бельгиец считается фаворитом клуба на замену Виктору Осимхену, интерес к которому проявляет «Арсенал».

Ранее Конте работал с Лукаку в «Интере».

Альтернативным вариантом для «Наполи» является трансфер форварда «Жироны» Артема Довбика. Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, забив 24 гола.

Лукаку в сезоне-2023/24 играл за «Рому» на правах аренды. В 32 матчах Серии А он забил 13 голов и отдал 3 результативных паса. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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6 комментариев
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Тут должно быть наоборот)
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Ответ Proper Chels
За Хила упало 30, бонусы за Азара и Кепу 15, и сейчас еще за Лукаку 40 можно получить. А там еще Матсэн, Чалоба, Броя, Хатчинсон - это еще под 100 миллионов, и все воспитанники. Сейчас середняки скинутся Челси на парочку топ игроков, спасибо🥳
То-то вам денег не хватает
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Ответ Proper Chels
За Хила упало 30, бонусы за Азара и Кепу 15, и сейчас еще за Лукаку 40 можно получить. А там еще Матсэн, Чалоба, Броя, Хатчинсон - это еще под 100 миллионов, и все воспитанники. Сейчас середняки скинутся Челси на парочку топ игроков, спасибо🥳
на нового угочувку ?
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