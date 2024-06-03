Лаутаро, Хвича, Тео, Чалханоглу, Бастони и Пулишич – в сборной сезона Серии А от WhoScored
Представлена сборная сезона Серии А от WhoScored.
Команда была составлена на основе средней оценки футболистов в завершившемся чемпионате.
В состав вошли:
– вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца», рейтинг – 7,03);
– защита: Майкл Кайоде («Фиорентина», 6,83), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алессандро Бастони («Интер», 7,06) , Тео Эрнандес («Милан», 6,91);
– полузащита: Кристиан Пулишич («Милан», 7,16), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,41), Матиас Соуле («Фрозиноне», 7,14), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,5);
– нападение: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,53), Маркус Тюрам («Интер», 7,29).
Второй показатель среди всех лучших
Провальный сезон говорили они…