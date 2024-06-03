Лаутаро, Хвича, Тео, Чалханоглу, Бастони и Пулишич – в сборной сезона Серии А от WhoScored

Теги Интер Милан Торино Фиорентина серия А Италия рейтинги Наполи Фрозиноне Монца Хакан Чалханоглу Тео Эрнандес Маркус Тюрам Кристиан Пулишич Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Алессандро Буонджорно Хвича Кварацхелия Микеле Ди Грегорио Матиас Соуле Майкл Кайоде Футбол

Представлена сборная сезона Серии А от WhoScored.

Команда была составлена на основе средней оценки футболистов в завершившемся чемпионате.

В состав вошли:

вратарь: Микеле Ди ГрегориоМонца», рейтинг – 7,03);

защита: Майкл КайодеФиорентина», 6,83), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алессандро Бастони («Интер», 7,06) , Тео Эрнандес («Милан», 6,91);

полузащита: Кристиан Пулишич («Милан», 7,16), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,41), Матиас Соуле («Фрозиноне», 7,14), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,5);

нападение: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,53), Маркус Тюрам («Интер», 7,29).

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6 комментариев
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у Хвичи практически самая высокая средняя оценка!Красавец
+11
-1
+10
Бегунок на один сезон ,говорили они ….
+5
0
+5
7.5 в среднем
Второй показатель среди всех лучших
Провальный сезон говорили они…
+2
0
+2
Лаутаро был хорош в первой половине сезона, весной просто ни о чем
+1
-1
0
Рад за Хвичу.
0
0
0
Хвича 10 раз был назван лучшим игроком матча, это рекордный показатель среди игроков топ 5 . Он первый по обводкам, дриблингу, продвижению мяча, и по многим другим ТТД . Вот Почему его хочет купить Енрике и ПСЖ за любые деньги
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