Лаутаро, Хвича, Тео, Чалханоглу, Бастони и Пулишич – в сборной сезона Серии А от WhoScored

Представлена сборная сезона Серии А от WhoScored.

Команда была составлена на основе средней оценки футболистов в завершившемся чемпионате.

В состав вошли:

– вратарь: (« », рейтинг – 7,03);

– защита: (« », 6,83), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алессандро Бастони («Интер», 7,06) , Тео Эрнандес («Милан», 6,91);

– полузащита: («Милан», 7,16), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,41), Матиас Соуле («Фрозиноне», 7,14), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,5);

– нападение: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,53), Маркус Тюрам («Интер», 7,29).