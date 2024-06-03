Артета о 2-м месте «Арсенала»: «Я ни о чем не жалею. Сезон был почти идеальным»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги сезона.

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице , набрав 89 очков – на 2 меньше, чем «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это был по-настоящему захватывающий сезон вплоть до последних минут последнего тура, мы боролись за победу в Премьер-лиге. Я думаю, что мы пробудили такой интерес и веру у наших болельщиков, игроков и всего клуба, что мы действительно хотели подарить им этот момент. Я думаю, они этого заслуживают. Я думаю, что команда этого заслуживает.

Нужно поздравить «Ман Сити» с победой после 38 игр. Они набрали на два очка больше, чем мы, и победили.

Я ни о чем не жалею. Вы выделяете отдельные моменты этого сезона, но сезон был почти идеальным. И мы, и «Сити» набрали очень большое количество очков в этой конкурентной лиге.

Нельзя сравнивать нынешний чемпионат с тем, что было два года назад, три года назад, пять лет назад. Те цифры... их уже не будет. Уровень лиги изменился.

Теперь [пришло время] зарядиться энергией, постараться стать сильнее, посмотреть, где можно прибавить, и продолжить работу в следующем сезоне», – сказал .