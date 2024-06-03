Артета о 2-м месте «Арсенала»: «Я ни о чем не жалею. Сезон был почти идеальным»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги сезона.

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков – на 2 меньше, чем «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это был по-настоящему захватывающий сезон вплоть до последних минут последнего тура, мы боролись за победу в Премьер-лиге. Я думаю, что мы пробудили такой интерес и веру у наших болельщиков, игроков и всего клуба, что мы действительно хотели подарить им этот момент. Я думаю, они этого заслуживают. Я думаю, что команда этого заслуживает.

Нужно поздравить «Ман Сити» с победой после 38 игр. Они набрали на два очка больше, чем мы, и победили.

Я ни о чем не жалею. Вы выделяете отдельные моменты этого сезона, но сезон был почти идеальным. И мы, и «Сити» набрали очень большое количество очков в этой конкурентной лиге.

Нельзя сравнивать нынешний чемпионат с тем, что было два года назад, три года назад, пять лет назад. Те цифры... их уже не будет. Уровень лиги изменился.

Теперь [пришло время] зарядиться энергией, постараться стать сильнее, посмотреть, где можно прибавить, и продолжить работу в следующем сезоне», –  сказал Артета.

11 комментариев
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Отличная команда у «Арсенала». В ближайшие годы будут хорошие шансы на завоевание чемпионства. Нравится то, что плохих игроков в команде нет. Есть топ-футболисты, есть хорошие игроки, а слабых — нет
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Уверен что после ухода Пепа из Сити Арсенал сразу же возьмёт чемпионство
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Сильная команда, классный сезон, есть куда расти, только вперёд
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Большой минус в команде нет суперзвезд, без них невозможно собрать теле трансляции приобрести новую армию болельщиков. Нужны трансферы суперзвезд. А не запасных игроков других топ клубов.
Отсутствие суперзвезд — это не минус, а плюс. «Арсеналу» нужны игроки, подходящие под стиль футбола Артеты, трудяги, бойцы, молодые, голодные до успеха футболисты, а не именно игроки со звездным статусом, которые, как правило, капризные и получают огромную зарплату, что вносит дисбаланс в раздевалке. Недавно были суперзвезды Озил и Обамеянг — только команды не было. Троссард, Уайт — не суперзвезды, но приносят гигантскую пользу. Нужно думать о команде, а не о телетрансляциях. А армия болельщиков будет расти, если команда будет играть в яркий, атакующий футбол, который сейчас и демонстрирует команда
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Они могут приносить и дальше пользу безусловно, но футбол это не только трофеи или же борьба за высокие места, хорошо когда в команде есть суперзвезд на которых равняются дети. Вот что приходит первое на ум когда мы говорим об Арсенале в первую очередь я говорю о нынешней команде, правильно Артета. В великих командах всегда есть лидер ментальный и результативный. Такого не хватает вот о чем я говорю, понимаете. Даже сейчас Арсенал занял 2 место 2 год подряд а на слуху. Сити, Мю, Челси, Астон Вилла и только потом Арсенал.
ИМХО Эдегор к этому статусу очень близок, Сака тоже. Тот же Салиба наверняка перехватит статус лучшего защитника в АПЛ у Ван Дайка в след 1-2 года.
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Ответ Gunner_14
Отличная команда у «Арсенала». В ближайшие годы будут хорошие шансы на завоевание чемпионства. Нравится то, что плохих игроков в команде нет. Есть топ-футболисты, есть хорошие игроки, а слабых — нет
Не будет. Откуда им взяться?
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Ответ Доктор Щульц
Уверен что после ухода Пепа из Сити Арсенал сразу же возьмёт чемпионство
А я вот нет.
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Ответ Mr@k
Сильная команда, классный сезон, есть куда расти, только вперёд
Куда?
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