Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й
4 игрока «Реала» лидируют в списке фаворитов «Золотого мяча».
Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Тони Кроос («Реал»);
4. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ»);
5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Флориан Виртц («Байер»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Родриго («Реал»);
10. Антонио Рюдигер («Реал»);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
12. Букайо Сака («Арсенал»);
13. Деклан Райс («Арсенал»);
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
15. Лионель Месси («Интер Майами»);
16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
18. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
Ну вот как MVP Серии А может быть ниже игрока МЛС?
И скажите, что это не Евровидение, где выбирают по принципу "Популярный" и "Глаза красивые"
ЧЕМПИОН МИРА
Лучший игрок ЧМ
Рекорд ЧМ - 10 очков по гол/пас
Чемпион Лиги
Лучший иностанный игрок лиги
Облалатель Суперкубка Франции
Забил 38 голов
Отдал 22 ассиста
У недалеких это притянуть за уши?
Фанаты роналду это люди без🧠