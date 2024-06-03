Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й

4 игрока «Реала» лидируют в списке фаворитов «Золотого мяча».

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер « » сохраняет первую строчку.

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. («Реал»);

3. Тони Кроос («Реал»);

4. («Реал» / « »);

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Флориан Виртц («Байер»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Антонио Рюдигер («Реал»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Лионель Месси («Интер Майами»);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).