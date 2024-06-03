Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й

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4 игрока «Реала» лидируют в списке фаворитов «Золотого мяча».

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. Тони Кроос («Реал»);

4. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ»);

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Флориан Виртц («Байер»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Антонио Рюдигер («Реал»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Лионель Месси («Интер Майами»);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

102 комментария
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Да в целом почему бы не дать его Месси? Все таки человек чемпионат мира выиграл.
+92
-5
+87
Блин, кроме шуток, Лео всё выше и выше взбирается тихим сапом.
+55
-6
+49
Ответ -vasteros
Месси за какие заслуги ?
По классике - он же чемпионат мира выиграл
+53
-6
+47
Месси за какие заслуги ?
+37
-3
+34
Месси выше Лаутаро - это абсурд чистой воды 🤡

Ну вот как MVP Серии А может быть ниже игрока МЛС?

И скажите, что это не Евровидение, где выбирают по принципу "Популярный" и "Глаза красивые"
+29
-5
+24
Ответ xDe xDe
Блин, кроме шуток, Лео всё выше и выше взбирается тихим сапом.
копу выиграет будет в тройке
+20
-1
+19
Интересно как отбитые фанаты бчк объяснят нахождение Месси на 15 месте. Они конечно за Хави и Месси пояснят любому, но тут даже моей фантазии не хватает понять
+24
-6
+18
Ответ as009595@icloud.com
Да за чм ему должны три зм), так что еще не рассчитались
За каждую пенку по золотому мячику.
+15
-4
+11
Ответ JohnnyMulka
копу выиграет будет в тройке
Забьёт ещё 10 голов в Кубке Лиги США и возьмёт ЗМ
+11
-1
+10
Какой к черту Месси, клоуны
+13
-4
+9
Продукт Фифа и Уефа все выше и выше
+14
-5
+9
Ответ kaka10
Интересно как отбитые фанаты бчк объяснят нахождение Месси на 15 месте. Они конечно за Хави и Месси пояснят любому, но тут даже моей фантазии не хватает понять
Сейчас Дориан, Ригоберка, Станислав Л и все остальные тебе пояснят, что Месси чемпион Мира. И что вообще имеет значение только Копа Америка. А ЛЧ, национальные чемпионаты вообще никому не нужны.
+14
-6
+8
Ответ Ром Ка
Да в целом почему бы не дать его Месси? Все таки человек чемпионат мира выиграл.
Да за чм ему должны три зм), так что еще не рассчитались
+8
-1
+7
Ответ -vasteros
Месси за какие заслуги ?
За феерическую игру в МЛС.
+11
-5
+6
Будет очередной фарс с этим аргентинским жуликом
+8
-3
+5
Месси по подписке? Или приз зрительских симпатий? Или по совокупности последних 20 лет?
+8
-4
+4
Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
Ну а ты глор Барсы, причём агрессивный.
+5
-2
+3
хорош бомбить 🌈 сообщество. всем понятно, что Месси не выиграет. он может только попасть в тройку номинантов на премию от ФИФА, и то если выиграет КА попутно став лучшим бомбардиром и игроком турнира.слишком уж для него сейчас спросы высоки.
+4
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+3
Ответ Человек1991
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас. Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 31 гол более 20 из них очень красивые голы, 16 мастерских голевых передач, Топ 3 в мире по системе гол+пас вместе с Мбаппе и Кейном, также 12 ключевых предголевых пасов, более 100 успешных обводок, более 100 ключевых пасов, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
У меня во дворе статистика ещё лучше, может меня тоже поставить в рейтинг)
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Ответ Dexter Morgan
Впереди Копа Америка, турнир 2 топовых сборных. Как думаете, а кто взлетит с 15 места на первое?
Ну если выиграет, то взлетит, в чем вопрос? На первом месте вообще игрок с 3 голами за карьеру в сборной, если б Месси ставили с такими цифрами на первое место у вас всех еще больше бы сгорело
+3
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+1
Ответ 2vdhrvmmzf
Интересно как отбитые фанаты Реала объяснят нахождение форварда с 24+10 в сезоне на первом месте, когда по их мнению Месси забивая 91 получал якобы купленные ЗМ
Да вроде за 2012 Месси никто и не предъявляет особо.
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Ответ Domian
Они походу спецом😂👌 Каждую неделю составляют этот рейтинг, суют туда намеренно Лео, а недалекие фанаты кринжа клюют)
Да, Goal понимает поведение фанатов фрукта пустынного.)))
+2
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объективно самый слабый потенциально «лучший игрок мира»… футбол с уходом Месси из европейского футбола и просто в силу его возраста невероятно сильно упал в уровне оценок и признания индивидуального классе отдельно взятого футболиста. я вспоминаю 2009 год, матчи клубного чемпионата мира, Барселона играла с кем-то южной Америки , а на поле выходил Лео, и комментатор говорит, что это игрок , которого невозможно остановить один на один. и это было верно сказано. поток , если не ошибаюсь, покер Арсеналу… да, это был действительно уникум. молодой, в глазах горели искры, мяч буквально прилипал к ногам.. все на невероятном для обычного спортсмена уровне. тот Месси действительно был лучшим из лучшим, и оставался таковым до последнего дня карьеры в Европе. да, были провальные сезоны, но в целом индивидуально он все равно был лучшим с отрывом. и на чемпионате мира в 26м мы снов увидим это живое чудо. и вот сравнимая его, этого бога футбола с Винисиусом, Кроосом, Биллингемом, Мбампе, все они меркнут на его фоне, к сожалению. возможно, все они получат зм, и не по одному, но мы ведь знаем, кто был лучшим а этой игре и навсегда будем помнить его игру. Лео, спасибо за все!
+5
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+1
Ответ Max Maximus
Месси выше Лаутаро - это абсурд чистой воды 🤡 Ну вот как MVP Серии А может быть ниже игрока МЛС? И скажите, что это не Евровидение, где выбирают по принципу "Популярный" и "Глаза красивые"
То есть по твоему Лаутаро как игрок сильнее Месси?
+1
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Объясните,что вообще делает Месси в этом списке?
+3
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Ну я понимаю что Месси автоматом идет в списке пока играет, ну могли бы тогда и Рона добавить. Человек все таки каких никаких 35 голов забил в чемпе и ташил как мог, всяко побольше Месси сделал
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Ответ Dexter Morgan
Роналду почему нет тогда?
Не в той колхозной лиге забивал, вот забей он свои голы за Канзас-Сити, тогда может и добавили бы, и то не факт
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Ответ -vasteros
Месси за какие заслуги ?
Ну вообще у него статистика лучше чем у главного претендента (уровень чемпионата понятен, поэтому он и 15, а не 1), а с теми цифрами которые у Винисиуса он никогда ЗМ не получал и на порядок лучшую статистику имел
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Комментарий удален модератором
Ответ rtkcdgzt86
Да мне кажется это скорее троль для фанатов Месси Все ведь уже ясно что эти некогда великие футболисты уже отошли в прошлое А сейчас аргентинец в этот топ притянут за уши как и на ЗМ в прошлом году
Месси в сезоне 22 - 23, за который он выиграл разгромив холанда 8 ЗМ:
ЧЕМПИОН МИРА
Лучший игрок ЧМ
Рекорд ЧМ - 10 очков по гол/пас
Чемпион Лиги
Лучший иностанный игрок лиги
Облалатель Суперкубка Франции
Забил 38 голов
Отдал 22 ассиста

У недалеких это притянуть за уши?
Фанаты роналду это люди без🧠
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