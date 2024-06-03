В «Лестере» недовольны тем, что Мареска «сбежал» в «Челси». Тренер после выхода в АПЛ говорил, что с радостью останется, и участвовал в планировании будущего

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Вест Бромвич Лестер чемпионшип Карлос Корберан Футбол

В «Лестере» недовольны поведением Энцо Марески.

Как сообщает The Telegraph, в клубе понимали, что другие команды будут проявлять интерес к их главному тренеру, но не ожидали, что это произойдет так быстро и что итальянец так быстро согласится уйти. В руководстве считают, что 44-летний специалист «сбежал при первой возможности».

После выхода в АПЛ Мареска сообщил «Лестеру», что с радостью останется в команде. Он отклонил предложения «Севильи» и «Порту», а также активно участвовал в планировании будущего. По его рекомендации «лисы» отклонили приглашение на товарищеский турнир в США.

Однако почти сразу после поступления официального предложения от «Челси» (27 мая) стало понятно, что Энцо уйдет. Хотя за Мареску и нескольких членов его штаба «Лестер» получил 10 млн фунтов, клуб предпочел бы избежать этой ситуации.

Сейчас ведущим претендентом на пост тренера команды называется Карлос Корберан из «Вест Бромвича». За него придется заплатить до 4 млн фунтов.

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5 комментариев
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Эх вот бы Лестер нанял Почеттино и оказался бы выше Челси в таблице по итогам сезона
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Кидок получается)
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Он никак не мог сбежать, пока Лестер не получил бы компенсацию.
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