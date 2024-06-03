В «Лестере» недовольны тем, что Мареска «сбежал» в «Челси». Тренер после выхода в АПЛ говорил, что с радостью останется, и участвовал в планировании будущего

В «Лестере» недовольны поведением Энцо Марески.

Как сообщает The Telegraph, в клубе понимали, что другие команды будут проявлять интерес к их главному тренеру, но не ожидали, что это произойдет так быстро и что итальянец так быстро согласится уйти. В руководстве считают, что 44-летний специалист «сбежал при первой возможности».

После выхода в АПЛ Мареска сообщил « », что с радостью останется в команде. Он отклонил предложения «Севильи» и «Порту», а также активно участвовал в планировании будущего. По его рекомендации «лисы» отклонили приглашение на товарищеский турнир в США.

Однако почти сразу после поступления официального предложения от « » (27 мая) стало понятно, что уйдет. Хотя за Мареску и нескольких членов его штаба «Лестер» получил 10 млн фунтов, клуб предпочел бы избежать этой ситуации.

Сейчас ведущим претендентом на пост тренера команды называется Карлос Корберан из « ». За него придется заплатить до 4 млн фунтов.