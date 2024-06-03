«Ювентус» договорился с Аллегри об условиях расторжения контракта. Тренер собирался идти в суд
Массимилиано Аллегри не станет судиться с «Ювентусом».
Туринцы сообщили, что договорились с 56-летним специалистом об условиях расторжения контракта по окончании сезона.
«Клуб благодарен за спортивные результаты, достигнутые за годы во главе команды, и желает всего наилучшего в профессиональном будущем», – сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что «Ювентус» уведомил Аллегри об увольнении из-за неподобающего поведения. Из-за этого тренер собирался не только оспорить формулировку, с которой с ним расстаются, но и запросить компенсацию. Вероятно, теперь разногласия между сторонами можно считать улаженными.