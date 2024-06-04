Пилот самолета, на котором Лунин летел на финал ЛЧ, попросил пассажиров поаплодировать вратарю: «Реал» там благодаря его работе на протяжении сезона»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андрей Лунин Футбол

Андрея Лунина поприветствовали аплодисментами перед вылетом на финал ЛЧ.

1 июня «Реал» обыграл «Боруссию» (2:0) и одержал 15-ю победу в этом турнире. Лунин прибыл в Лондон, где проходил матч, позже остальных футболистов команды из-за болезни.

Пилот самолета, на котором украинец добирался до Великобритании, перед взлетом предложил поддерживающим «Реал» пассажирам похлопать игроку.

«Я бы хотел попросить об особой услуге для нашего наиболее выдающегося пассажира этого рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, «Реал» находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона», – сказал пилот.

Голкипер не принял участия в финале, оставшись на скамейке запасных. Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов – также вместе с «Реалом» он выиграл турнир в 2022 году.

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6 комментариев
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Как по мне , Именно благодаря Лунину Реал оказался в финале, хотя как только местные над ним не издевались, а он во многих матчах конкретно спасал Реал в лиге чемпионов.
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Вот это очень круто и приятно. Уважение. Понимаете, такие моменты делают жизнь лучше.
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Лунин действительно оказался сильным вратарём!
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При посадке, надеюсь, пилоту тоже похлопали.
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100% правильно. Только он имел право участвовать в финале, к сожалению
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