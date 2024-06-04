Пилот самолета, на котором Лунин летел на финал ЛЧ, попросил пассажиров поаплодировать вратарю: «Реал» там благодаря его работе на протяжении сезона»

Андрея Лунина поприветствовали аплодисментами перед вылетом на финал ЛЧ.

1 июня « » обыграл «Боруссию» (2:0) и одержал 15-ю победу в этом турнире. Лунин прибыл в Лондон, где проходил матч, позже остальных футболистов команды из-за болезни.

Пилот самолета, на котором украинец добирался до Великобритании, перед взлетом предложил поддерживающим «Реал» пассажирам похлопать игроку.

«Я бы хотел попросить об особой услуге для нашего наиболее выдающегося пассажира этого рейса – . На мой взгляд, «Реал» находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона», – сказал пилот.

Голкипер не принял участия в финале, оставшись на скамейке запасных. Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов – также вместе с «Реалом» он выиграл турнир в 2022 году.